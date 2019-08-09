Serdar Ortaç'tan sonra şimdi de Chloe Loughnan hastanelik oldu!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan geçtiğimiz gün tek celsede boşandı. 5 yıl önce görkemli bir törenle dünyaevibne giren Serdar Ortaç - Chloe Loughnan çifti hakkında bir süredir boşanma iddiaları dolaşıyordu. Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşanma nedeniyle ilgili net bir açıklama yapmazken birbirlerini hala sevdiklerini belirterek dostça ayrıldıklarını vurguladılar. Boşanmanın ardından 'Severek ayrılıyorum' diyen Chloe Loughnan bu sabah hastanelik oldu. Eski eşini yalnız bırakmayan Serdar Ortaç konuyla ilgili açıklama yaptı.

09.08.2019 12:52 - Son Güncelleme: 09.08.2019 12:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





