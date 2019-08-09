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Serdar Ortaç'tan sonra şimdi de Chloe Loughnan hastanelik oldu!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan geçtiğimiz gün tek celsede boşandı. 5 yıl önce görkemli bir törenle dünyaevibne giren Serdar Ortaç - Chloe Loughnan çifti hakkında bir süredir boşanma iddiaları dolaşıyordu. Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşanma nedeniyle ilgili net bir açıklama yapmazken birbirlerini hala sevdiklerini belirterek dostça ayrıldıklarını vurguladılar. Boşanmanın ardından 'Severek ayrılıyorum' diyen Chloe Loughnan bu sabah hastanelik oldu. Eski eşini yalnız bırakmayan Serdar Ortaç konuyla ilgili açıklama yaptı.

09.08.2019 12:52 - Son Güncelleme: 09.08.2019 12:52
Serdar Ortaç'tan sonra şimdi de Chloe Loughnan hastanelik oldu!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün hastanede görüntülendi. Ortaç gazetecilere, "MS hastalığım için kan verdim. Hanım da rahatsızlandı, serum alıyor" dedi. Ortaç'ın ardından dün boşandığı eski eşi Chloe de bu sabah hastaneye gitti. Chloe Loughnan'a ne oldu?

Serdar Ortaç'tan sonra şimdi de Chloe Loughnan hastanelik oldu!

Habertürk'ün haberine göre, Serdar Ortaç konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 'Çok salgın var eski eşim rahatsızlandığı için geldik. Şu an tedavi altında, durumu iyi serum takılı dinleniyor' dedi.

Serdar Ortaç'tan sonra şimdi de Chloe Loughnan hastanelik oldu!

2014 yılında görkemli bir tören ile evlenen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı. Uzun süredir boşanacakları iddiaları konuşulan çift Beykoz Adliyesi'ne geldi. Çiftin 5 yıllık evlilikleri 5 dakikada bitti.

Serdar Ortaç'tan sonra şimdi de Chloe Loughnan hastanelik oldu!

Daha önce aralarında anlaşan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın boşanma protokolü imzaladığı öğrenildi.

Serdar Ortaç'tan sonra şimdi de Chloe Loughnan hastanelik oldu!

KOL KOLA ÇIKTILAR

Adliyeden kol kola çıkan Serdar Ortaç ile Chloe Lougnan kısa bir açıklama yaptı. Serdar Ortaç "Yütüremedik evliliğimizi, olmadı... Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık." dedi.

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