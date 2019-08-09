Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'ı kahreden gerçek! Şehit...
Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında başarıdan başarıya koşarken, Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış hayat hikayesiyle dikkatleri üzerine çekti. Sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, yaptığı açıklamayla herkesi hüzüne boğdu. Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'ın yakın akrabası hakkında anlattıkları sosyal medyayı salladı. İşte Murat Ünalmış hakkındaki o gerçek...
ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkındaki gerçekle herkesi şoke etti Sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, yaptığı açıklamayla herkesi hüzüne boğdu. Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'ın yakın akrabası hakkında anlattıkları sosyal medyayı salladı. İşte Murat Ünalmış hakkındaki o gerçek.