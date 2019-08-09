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Jennifer Lopez'in olay yaratan Antalya pozları! Lopez Antalya'da denize girerse...(Haftanın çok konuşulan tatil pozları)

Latin müziğin önde gelen isimlerinden Jennifer Lopez, "It's My Party" adlı dünya turnesi kapsamında konser verdiği Antalya'da şarkıları ve danslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Lopez, Antalya'dan ayrılmadan önce denizin tadını çıkardı. 50 yaşındaki Jennifer Lopez o anları Instagram hesabından paylaştı. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri yaz tatilini Türkiye ve yurtdışında sürdürüyor. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte başta Jennifer Lopez olmak üzere ünlülerden tatil manzaraları...

09.08.2019 13:50 - Son Güncelleme: 09.08.2019 13:50
Jennifer Lopez'in olay yaratan Antalya pozları! Lopez Antalya'da denize girerse... İşte haftanın çok konuşulan tatil pozları...

Jennifer Lopez'in Antalya konserinin yankıları hala sürüyor. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, dansı ve sesiyle izleyicilere keyifli bir akşam yaşattıktan sonra Türkiye'ye veda etmeden denizin tadını çıkardı. Jennifer Lopez Instagram hesabından Antalya'da denize girdiği anları paylaştı. Jennifer Lopez'in tatil pozları sosyal medyada çok konuşuldu. 50 yaşında olmasına rağmen kaslı vücuduyla dikkat çeken Lopez'i görenler şaşırdı. İşte haftanın çok konuşulan tatil fotoğrafları...

Jennifer Lopez'in olay yaratan Antalya pozları! Lopez Antalya'da denize girerse... İşte haftanın çok konuşulan tatil pozları...

JENNIFER LOPEZ

Jennifer Lopez'in olay yaratan Antalya pozları! Lopez Antalya'da denize girerse... İşte haftanın çok konuşulan tatil pozları...

JENNIFER LOPEZ

Jennifer Lopez'in olay yaratan Antalya pozları! Lopez Antalya'da denize girerse... İşte haftanın çok konuşulan tatil pozları...

JENNIFER LOPEZ

Jennifer Lopez'in olay yaratan Antalya pozları! Lopez Antalya'da denize girerse... İşte haftanın çok konuşulan tatil pozları...

ESRA KILIÇ

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