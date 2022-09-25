Serdar Ortaç'tan 'kürtaj' açıklamasının ardından bir olay itiraf daha! "Aldatılmaktan beter" dedi sevgilisinin günlüğünde yazanları açıkladı.

"ALDATILMADAN DAHA BETER"

Başına gelen olayı aldatmadan daha beter olarak yorumlayan Ortaç şöyle devam etti; "Defterin üçüncü sayfada 'Benim burada ne işim var? Evimden gelip Türkiye'de ne yapıyorum? Bu herifle neden 6 aydır buradayım? Allah'ım bana yardım et.' yazıyordu. Bu aldatılmaktan daha kötü. Yüzüme söyle, kalma benimle, defol git nereye gidiyorsan. Ama bunu yazma. Aldatıldığımı sanmıyorum. Bu durum aldatmadan da berbat. 'Benim burada ne işim var?' diyor kız. 7 aydır koynumdasın. Kıza öyle bir aşığım ki bunları hiç düşünmedim"