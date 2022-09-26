O da çok ünlü, meğer 12 ay evli kalmışlar! Birce Akalay’ın eski eşi öyle bir isim çıktı ki herkesin ağzı açık kaldı!

Son zamanların çok konuşalan ismi Birce Akalay'ın özel hayatı magazin gündeminde merak konusu olmaya devam ediyor. Birçok ünlü yapımda rol alan ünlü oyuncu Birce Akalay son olarak katıldığı bir davette giydiği kıyafetle büyük olay yarattı. Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu kamera flaşları patlayınca kıyafetinin azizliğine uğradı. Aşk hayatıyla da gündeme gelen Akalay'ın son olarak adı İbrahim Çelikkol ile anılmıştı. Ancak gerçeğin böyle olmadığı ortaya çıktı ve Çelikkol'un Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte olduğu öğrenildi. Öte yandan Birce Akalay'ın özel hayatı da merak konusu. Sosyal medya kullanıcıları Akalay'ın eski eşini görünce şoke oldu. İşte tüm detaylar haberimizde...