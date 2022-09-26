Gülsim Ali İlhan'ın kırıntısının kalmadığı diziye ödüllü oyuncu! İzleyici kollarını açtı! 'Hoş geldin' Gönül Dağı'nın göz bebeği Dilek'iydi!

Gönül Dağı dizisi 69. bölümüyle Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Sezon finalinde Gülsim Ali İlhan'la yollarını ayıran yapım, yeni sezonda peş peşe oyuncu kadrosuna yeni isimler kattı, katmaya da devam ediyor. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin gidişi kadar diziye dahil olan isimler de çok konuşuluyor. Son olarak TRT1'in göz bebeği Gönül Dağı dizisine bu sefer ödüllü bir oyuncu katıldı. O karakterin gelişiyle Gönül Dağı'nın hikayesi biraz daha genişlemiş oldu. Öte yandan diziden ayrılan isimler de belli oldu. İşte detaylar...