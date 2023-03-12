Serdar Ortaç'tan kahreden haber: 'Hayatını kaybetti!' 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç H1N1 virüsüne yenik düştü
Serdar Ortaç'tan kahreden haber! Önceki akşam Altunizade'deki bir hastanede görüldüğü bilgisi gelen Serdar Ortaç'ın kardeşinden acı haber geldi. 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti. Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç'ın hastalığının H1N1 virüsü olduğunu belirtmiş ve sevenlerinden dua istemişti ancak gelen habern haber herkesi kahretti.
12.03.2023 09:15 - Son Güncelleme: 12.03.2023 09:30
SERDAR ORTAÇ'IN KARDEŞİ ACISI!
Serdar Ortaç'tan kahreden haber! 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç H1N1 virüsüne yenik düştü
Önceki akşam Altunizade'deki bir hastanede görüldüğü bilgisi gelen Serdar Ortaç'ın kardeşinden acı haber geldi. 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti.
SERDAR ORTAÇ'IN HAYATINI KAYBEDEN KARDEŞİ SERKAN ORTAÇ
Serkan Ortaç 3.5 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç, program öncesi gazetecilerin sorularını cevaplamış ve kardeşine H1N1 virüsü teşhisi konduğunu açıklamıştı.
3.5 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Serdar Ortaç 2019 yılında kardeşi için böyle dua istemişti: "Kardeşim Serkan ,yoğun bakımda 10. günü ,Allah onu çocuklarına bağışlasın..lütfen dua edin, herkes şifa duası ederse yararlı olur. "Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame"