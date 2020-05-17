RAMAZAN İMSAKİYE
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Mazhar Alanson'a Covid-19 testi! Mazhar Alanson kaç yaşında?

Mazhar Alanson ve eşi Biricik Suden'e Covid-19 testi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri' etkinliği, 26 Mayıs'ta İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek. Etkinlik kapsamında konser verecek isimlerden biri de usta sanatçı Mazhar Alanson. Konser öncesi Mazhar Alanson, eşi Biricik Suden, orkestra çalışanları, sahne ekibi ve personeli, Covid-19 testinden geçti. Mazhar Alanson kaç yaşında?

17.05.2020 10:19 - Son Güncelleme: 17.05.2020 10:21
Mazhar Alanson'a Covid-19 testi! Mazhar Alanson kaç yaşında?

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri' etkinliği, 26 Mayıs'ta İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek. Etkinlik kapsamında konser verecek isimlerden biri de Mazhar Alanson. Organizasyon için sıkı sağlık önlemleri alındı.

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Mazhar Alanson'a Covid-19 testi! Mazhar Alanson kaç yaşında?

Konser öncesi ünlü sanatçı, eşi Biricik Suden, orkestra çalışanları, sahne ekibi ve personeli, Covid-19 testinden geçti.

Mazhar Alanson'a Covid-19 testi! Mazhar Alanson kaç yaşında?

Mazhar Alanson ve eşi Biricik Suden, test, yetkili sağlık personelleri tarafından sanatçının evinin bahçesinde yapıldı. Alanson'un yanı sıra eşi Biricik Suden ve tüm ekibin Covid- 19 testi negatif çıktı.

Mazhar Alanson'a Covid-19 testi! Mazhar Alanson kaç yaşında?

Peki Mazhar Alanson ve eşi Biricik Suden kaç yaşında?

Mazhar Alanson'a Covid-19 testi! Mazhar Alanson kaç yaşında?

MAZHAR ALANSON

70 yaşında

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