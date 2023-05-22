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Haberler Magazin Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a olay gönderme! 5 yıl evli kalmışlardı: "Annem söylemişti ama ben dinlemedim, Karabiberim..."

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a olay gönderme! 5 yıl evli kalmışlardı: "Annem söylemişti ama ben dinlemedim, Karabiberim..."

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a olay gönderme geldi. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam verdiği konserde dört yıl önce boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan'a gönderme yaptı. Serdar Ortaç "annemi dinlemedim..." sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.

22.05.2023 11:22 - Son Güncelleme: 22.05.2023 11:24
Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a olay gönderme! 5 yıl evli kalmışlardı: Annem söylemişti ama ben dinlemedim, Karabiberim...

"ANNEM SÖYLEMİŞTİ AMA BEN DİNLEMEDİM"

5 yıl evli kalmışlardı... Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a olay gönderme!

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Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a olay gönderme! 5 yıl evli kalmışlardı: Annem söylemişti ama ben dinlemedim, Karabiberim...

Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de konser verdi. Pop müziğinin yıldız ismi konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ortaç, "Kuruçeşme konserlerine artık başlıyoruz. Geçen sene rekoru kırmıştım. Bu sene yine burada bol bol konser yapacağız. "dedi.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a olay gönderme! 5 yıl evli kalmışlardı: Annem söylemişti ama ben dinlemedim, Karabiberim...

Ünlü sanatçı en sevilen parçalarıyla hayranlarına unutamayacakları bir konser yaşattı. 'Ben Adam Olmam', 'Sana Değmez', 'Poşet' gibi birçok hit şarkısını seslendiren beste fabrikası, konser boyunca hayranlarını şarkılarıyla hem eğlendirdi hem de ara ara yaptığı samimi sohbetiyle güldürdü.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a olay gönderme! 5 yıl evli kalmışlardı: Annem söylemişti ama ben dinlemedim, Karabiberim...

Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenlerin arasında annesi Nesrin Ortaç da vardı. Oğlunu en ön sıradan izleyen anne Ortaç, konser boyunca şarkılara eşlik etti. Annesine takılmayı ihmal etmeyen ünlü sanatçı, "Annem hep bana sarışın kızlardan uzak dur derdi. Ama ben annemi dinlemedim. Bak sonra neler oldu?" sözlerinin ardından 'Karabiberim' şarkısını tüm esmerlere armağan etti.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a olay gönderme! 5 yıl evli kalmışlardı: Annem söylemişti ama ben dinlemedim, Karabiberim...

Serdar Ortaç, beş yıl evli kalıp dört yıl önce boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan'a göndermede bulunmuş oldu.

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