Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a olay gönderme! 5 yıl evli kalmışlardı: "Annem söylemişti ama ben dinlemedim, Karabiberim..."

Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenlerin arasında annesi Nesrin Ortaç da vardı. Oğlunu en ön sıradan izleyen anne Ortaç, konser boyunca şarkılara eşlik etti. Annesine takılmayı ihmal etmeyen ünlü sanatçı, "Annem hep bana sarışın kızlardan uzak dur derdi. Ama ben annemi dinlemedim. Bak sonra neler oldu?" sözlerinin ardından 'Karabiberim' şarkısını tüm esmerlere armağan etti.