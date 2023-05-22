Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a olay gönderme! 5 yıl evli kalmışlardı: "Annem söylemişti ama ben dinlemedim, Karabiberim..."
Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a olay gönderme geldi. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam verdiği konserde dört yıl önce boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan'a gönderme yaptı. Serdar Ortaç "annemi dinlemedim..." sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.
Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de konser verdi. Pop müziğinin yıldız ismi konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ortaç, "Kuruçeşme konserlerine artık başlıyoruz. Geçen sene rekoru kırmıştım. Bu sene yine burada bol bol konser yapacağız. "dedi.
Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenlerin arasında annesi Nesrin Ortaç da vardı. Oğlunu en ön sıradan izleyen anne Ortaç, konser boyunca şarkılara eşlik etti. Annesine takılmayı ihmal etmeyen ünlü sanatçı, "Annem hep bana sarışın kızlardan uzak dur derdi. Ama ben annemi dinlemedim. Bak sonra neler oldu?" sözlerinin ardından 'Karabiberim' şarkısını tüm esmerlere armağan etti.
Serdar Ortaç, beş yıl evli kalıp dört yıl önce boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan'a göndermede bulunmuş oldu.