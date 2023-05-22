Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu tarikat skandalının ardından ilk kez görüntülendi! Manidar harekete olay yorum: "Neslihan çanak tutuyor"
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu tarikat skandalının ardından ilk kez görüntülendi! Açık ilişki, çok eşlilik ve sapkın tarikat iddialarından sonra kayıplara karışan Kadir Doğulu ilk kez görüntülendi. Aynı gece farklı kadınlarla görüntülerinin magazin gündemine düşmesiyle Baba Eren isimli liderleri olan o tarikat ifşa olmuştu. Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül ayrılıyor mu merak edilirken ikiliden Kadir Doğulu gün yüzüne çıktı. Doğulu'nun manidar hareketine olay yorum Pınar Eliçe'den geldi.
"NESLİHAN ÇANAK TUTUYOR"
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu tarikat skandalının ardından ilk kez görüntülendi! Manidar harekete olay yorum Pınar Eliçe'den geldi.
Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.
Her bir detayı ifşa olan tarikat skandalının ardından Kadir Doğulu tarikat üyesi olduğu iddia edilen bir başka sanatçı arkadaşı Murat Dalkılıç ve birkaç kişi ile buluştu.
Yalnızca manidar bir gülümsemede bulunan Kadir Doğulu'ya Pınar Eliçe'den "Aslında Kadir'in konuşup bu konuyu kapatması gerekmez mi? Kadir Doğulu konuşmayıp cool erkek giibi dolaştığı zaman ve Neslihan da buna çanak tuttuğu sürece bu süreç böyle devam edecek. En büyük kan kaybını da Neslihan'ın kariyeri yaşıyor." yorumu geldi.