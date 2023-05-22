Nurseli İdiz’in meğer kendisi kadar ünlü bir kızı varmış! Annesi gibi sanatçı olmayı seçti işte Nurseli’nin şarkıcı kızı

İşte müzisyen Cem İdiz ile 1983 yılında evlenen ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam eden Nurseli İdiz'in 1985 doğumlu kızı Canan Elif İdiz başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...