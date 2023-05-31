Serdar Ortaç'ın zor anları! İşin içine tabut girince daha fazla dayanamadı iptal etti
Serdar Ortaç'ın zor anları! İşin içine tabut girince daha fazla dayanamadı. Yakın zamanda kardeşi Serkan Ortaç'ı kaybeden ve 40'ı çıkmadan klip çekimi için kamera karşısına geçen Serdar Ortaç bazı kişiler tarafından eleştiriye maruz kalmış, ardından "Ben 40 değil 400 gün yas tutarım" açıklamasında bulunmuştu. Ünlü şarkıcının 1999 yılında yayınladığı 12 şarkılık albüme adını veren "Bilsem Ki" yeniden düzenlendi. Ancak Serdar Ortaç klip çekimindeki tabut sahnelerinden bir hayli etkilenince zor anlar yaşandı.
Ünlü şarkıcının 1999 yılında yayınladığı 12 şarkılık albüme adını veren "Bilsem Ki", Berk Telkıvıran'ın düzenlemesi ve Mehmet Çevik'in vokali ile yeniden düzenlendi. Şarkının klip çekimlerinde ise problem yaşandı.Senaryo gereği olan tabutlu sahnelerde Ortaç'ın hüzünlenmesinden dolayı çekimler tamamlanamadı ve Ortaç'ın tabut sahnelerinin birçoğu iptal edildi.
Üzüntüsünü belli etmemeye çalışan Ortaç'ı zorlayan bu sahneler tamamlanamadan klip bitirildi. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç'ın 40'ı çıkmadan "Bilsem Ki" 'nin klip çekimlerine katılması tepki çekmişti. Ortaç'ın 2 sene önce anlaştığı, 6 kere iptal ettiği klip çekimlerinde üzüntüsünden dolayı 2 saat kaldığı ortaya çıktı.
Serdar Ortaç, kardeşini kaybettikten sonra eve kapandı. Sanatçı, çektiği kısa videolarda 'Hayat kısa artık hiçbir şeyi kafama takmıyorum' diyerek yeni yaşam felsefesini anlatıyor, gençlere abi tavsiyeleri veriyor.