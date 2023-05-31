Serdar Ortaç'ın zor anları! İşin içine tabut girince daha fazla dayanamadı, iptal etti.

Ünlü şarkıcının 1999 yılında yayınladığı 12 şarkılık albüme adını veren "Bilsem Ki", Berk Telkıvıran'ın düzenlemesi ve Mehmet Çevik'in vokali ile yeniden düzenlendi. Şarkının klip çekimlerinde ise problem yaşandı.Senaryo gereği olan tabutlu sahnelerde Ortaç'ın hüzünlenmesinden dolayı çekimler tamamlanamadı ve Ortaç'ın tabut sahnelerinin birçoğu iptal edildi.