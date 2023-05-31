"8 kere imam 1 kere resmi nikahla evlendim" demişti! Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'un son haline bakın! Köpek saldırısına uğramıştı
1996-2002 yılları arasında Rafet El Roman ile evli kalan Tuğba Altıntop'un bu evliliğinden Su El Roman ve Şevval El Roman adında iki kızı oldu. Son olarak yaşadığı köpek saldırısıyla gündeme gelen Tuğba Altıntop geçtiğimiz günlerde de imam nikahı itirafıyla gündeme gelmişti. Yüzü iyileşme sürecinde olan Tuğba Altıntop'un son hali şaşırttı. Yüzünde saldırıdan iz kalmayan Altıntop'un son paylaşımı çok konuşuldu.
31.05.2023 15:07 - Son Güncelleme: 31.05.2023 15:39
Tuğba Altıntop, "Resmi evlenmeden imam nikahın oldu mu?" sorusu üzerine verdiği yanıtla herkesi şoke etmişti.
Altıntop, "Dokuz kocalı Hürmüz'den fazlayım" diyerek Altıntop toplamda sekiz tane imam nikahı kıydığını söylemişti. Aynı zamanda imam nikahı kıydığı 8 kişiden ve 1 kez resmi nikah kıydığı Rafet El Roman'dan mehir almadığını ifade etmişti.
Kesinlikle imam nikahı yaparım, yaptırırım da. Evlenirim zaten. Kesinlikle benim için şarttır. Resmi evlenmeden imam nikahım oldu. Dokuz Kocalı Hürmüz'den fazlayım. Seda Sayan kadar olamaz. 8 tane imam nikahı kıydım, şükürler olsun. Doğruyu söylüyorum. Baktım olmadı hemen ayrıldım. Mehir almadım. Rafet'te de mehir vardı. Hiç birisinden mehir almadım.