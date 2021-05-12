RAMAZAN İMSAKİYE
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Serdar Ortaç’ın sevgilisi Seçil Gür’ün açıklaması olay oldu! ‘Yukarıdan bir uyarı geldi’ dedi itirafları peş peşe sıraladı

Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür'ün açıklaması olay oldu! Uzun süredir Serdar Ortaç ile aşk yaşayan müzisyen Seçil Gür, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Attığı her adımda adından söz ettiren Gür, Instagram'da yaptığı son paylaşımla yine çok konuşuldu. Ünlü müzisyen, "Yukarıdan bir uyarı geldi" dedi ve hayatındaki değişimleri bir bir anlattı. İşte Seçil Gür'ün sosyal medyaya damga vuran o açıklaması…

12.05.2021 18:42 - Son Güncelleme: 12.05.2021 18:42
Serdar Ortaç’ın sevgilisi Seçil Gür’ün açıklaması olay oldu! ‘Yukarıdan bir uyarı geldi’ dedi itirafları peş peşe sıraladı

Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen ünlü müzisyen Seçil Gür, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Serdar Ortaç’ın sevgilisi Seçil Gür’ün açıklaması olay oldu! ‘Yukarıdan bir uyarı geldi’ dedi itirafları peş peşe sıraladı

Ünlü müzisyen, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ancak Gür'ün bu paylaşımı diğerlerinden farklıydı.

Serdar Ortaç’ın sevgilisi Seçil Gür’ün açıklaması olay oldu! ‘Yukarıdan bir uyarı geldi’ dedi itirafları peş peşe sıraladı

Güzel şarkıcı, son paylaşımında hayatındaki değişimleri takipçilerine anlattı. Gür, şu ifadeleri kullandı:

Serdar Ortaç’ın sevgilisi Seçil Gür’ün açıklaması olay oldu! ‘Yukarıdan bir uyarı geldi’ dedi itirafları peş peşe sıraladı

"Uzun uzun zaman önce her gün değişiyordum aynı ay, hatta hafta içinde. Bazen sarışın oluyordum, saçıma göre kıyafet bakıyordum. Bazen de turuncu oluyordum. Gidip yeşil ne varsa bulup, aldığımı hatırlıyorum.

Serdar Ortaç’ın sevgilisi Seçil Gür’ün açıklaması olay oldu! ‘Yukarıdan bir uyarı geldi’ dedi itirafları peş peşe sıraladı

Siyaha boyayıp, griye de takmışlığım var. Onlarca, yüzlerce kıyafetime uygun saat, ayakkabı, çanta, takı... Üniversitede arkadaşlarım hatırlar belki. Her gün başka kıyafet, her gün solaryum...