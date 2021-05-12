Serdar Ortaç’ın sevgilisi Seçil Gür’ün açıklaması olay oldu! ‘Yukarıdan bir uyarı geldi’ dedi itirafları peş peşe sıraladı

Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür'ün açıklaması olay oldu! Uzun süredir Serdar Ortaç ile aşk yaşayan müzisyen Seçil Gür, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Attığı her adımda adından söz ettiren Gür, Instagram'da yaptığı son paylaşımla yine çok konuşuldu. Ünlü müzisyen, "Yukarıdan bir uyarı geldi" dedi ve hayatındaki değişimleri bir bir anlattı. İşte Seçil Gür'ün sosyal medyaya damga vuran o açıklaması…

12.05.2021 18:42 - Son Güncelleme: 12.05.2021 18:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





