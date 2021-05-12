Demet Özdemir duygusal sözler! Finale saatler kala paylaştı Doğduğun Ev Kaderindir’e böyle veda etti…
Demet Özdemir duygusal sözler! Finale saatler kala paylaştı… Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine can veren ünlü oyuncu Demet Özdemir, dizinin final bölümünün yayınlanmasına saatler kala duygusal bir paylaşımda bulundu. Özdemir'in dizinin son çekim gününde düzenlenen veda partisinde yaptığı konuşma da ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun veda konuşması, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. İşte Demet Özdemir'in veda konuşması…
12.05.2021 19:09
- Son Güncelleme: 12.05.2021 19:13
Geçen yıl televizyon izleyicisiyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, başrol oyuncularından İbrahim Çelikkol'un can verdiği Mehdi karakterinin 'istenmeyen adam' haline gelmesiyle reytinglerde düşüş yaşamıştı.
Çelikkol'un diziden ayrılmasının ardından ise senaryo bambaşka bir noktaya doğru gitmişti. Zeynep ve Barış hikayesiyle devam eden diziye izleyicinin diziye ilgisi dağılmıştı.
VEDA PARTİSİ
Final kararı alan dizinin son çekim gününde bir veda partisi düzenlendi. Tüm oyuncular ve ekibin pasta kestiği partiye Demet Özdemir'in veda konuşması damga vurdu. Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok yorulduk çok söylendik, söylendim yalan yok ama iş çok ağır ve yorucu olsa da sizleri çok çok özleyeceğim. İnşallah daha sonra güzel projelerde beraber oluruz"
Sosyal medya hesabında da paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, duygusal bir yazıyla diziye, ekibe ve tüm oyunculara veda etti.