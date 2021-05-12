Sadakatsiz'in yuva yıkan Derin'i Melis Sezen'in annesine bakın bir de! Hık demiş burnundan düşmüş işte Melis Sezen'in annesi...
Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. 23 yaşındaki genç oyuncu Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Özellikle Sadakatsiz masa sahnesinden sonra merak edilen Melis Sezen'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte başta Melis Sezen olmak üzere ünlülerin anneleri.
O Sadakatsiz'i yuva yıkan Derin'i... 23 yaşındaki başarılı oyuncu Derin karakterini oldukça başarıyla canlandırıyor. Sosyal medyada kısa sürede dikkatleri de üzerine çeken Melis Sezen'in özel hayatı da merak konusu oldu. Melis Sezen'in hayatını araştıranlar annesini görünce şaştı kaldı. Genç annenin güzel kızı 'Güzellik anneden' dedirtti.