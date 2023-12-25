Serdar Ortaç'ın 'Karabiberi'ydi göbeğinden zeytin yedirmişti! İlknur Soydaş son haliyle adeta yıllara meydan okuyor

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberi' İlknur Soydaş'ın son haline bakın! Göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu... İlknur Soydaş'ın son halini görenler, "Baş döndürücü" , "Çok daha güzelleşmişsin" yorumları yapıyor. 90'ların sevilen şarkısı Karabiberim'in esmer bombası İlknur Soydaş geçtiğimiz aylarda "Karabiberim'le var olmadım. Birçok dizi ve sinema projelerinde oynadım" diyerek isyan etmişti. İşte 44 yaşındaki İlknur Soydaş'ın son hali...
Serdar Ortaç'ın 'Karabiberi'i İlknur Soydaş'ın son haline bakın! Göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu, İlknur Soydaş'ın son halini görenler "Baş döndürücü" yorumları yapıyor.
İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda kameralara takılmıştı. Oyunculuğu bırakmadığını belirten Soydaş, "İyi bir proje gelirse neden olmasın? Set ortamını çok özledim" demişti.
"RESMEN ÜZERİME YAPIŞTI"
Soydaş, 'karabiberim' olarak anılmaktan duyduğu rahatsızlığı da, 'Karabiberim'le var olmadım. Birçok dizi ve sinema projelerinde oynadım. Ama sürekli 'Karabiberim' ile gündeme getiriyorlar. Resmen üzerime yapıştı." diyerek dile getirmişti.