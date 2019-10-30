Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan yeni aşk açıklaması! Magazin camiası bunu konuşuyor...

CHLOE LOUGHNAN INSTAGRAM HESABINDAN YALANLADI

Chloe'den açıklama: "Hakkımda çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Şimdiye kadar hiç konuşmadım ama hiçbir belge delil olmadan yanlış haberlerle insanların hayatlarını kötü yönde etkiliyorsunuz. Eğer asılsız haberler devam ederse mahkemeye başvuracağım"