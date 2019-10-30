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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan yeni aşk açıklaması! Magazin camiası bunu konuşuyor...

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile Marcus Aral'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Chloe Loughnan, boşanma sonrası çapkınların radarına girdi. 27 yaşındaki İrlandalı model Chloe Loughnan, yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Yiğit Marcus Aral hakkında bakın neler söyledi...

30.10.2019 13:28 - Son Güncelleme: 30.10.2019 13:28
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan yeni aşk açıklaması! Magazin camiası bunu konuşuyor...

Chloe Loughnan, şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz Ağustos ayında sonlandırmıştı. Boşandıktan sonra açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Loughnan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan yeni aşk açıklaması! Magazin camiası bunu konuşuyor...

Boşanma sonrası çapkınların radarına giren 27 yaşındaki İrlandalı model, bir kanalda yayınlanan magazin programındaki iddiaya göre gönlünü Yiğit Marcus Aral'a kaptırdı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan yeni aşk açıklaması! Magazin camiası bunu konuşuyor...

SERDAR ORTAÇ NE TEPKİ VERECEK?

Bu sürpriz aşk dedikodusu üzerine gözler Serdar Ortaç'a çevrildi. "Chloe artık hayatına baksın" diyen Ortaç'ın eski eşinin boşanmadan iki ay sonra yeni bir aşka yelken açmasına ne tepki vereceği merak konusu.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan yeni aşk açıklaması! Magazin camiası bunu konuşuyor...

CHLOE LOUGHNAN INSTAGRAM HESABINDAN YALANLADI

Chloe'den açıklama: "Hakkımda çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Şimdiye kadar hiç konuşmadım ama hiçbir belge delil olmadan yanlış haberlerle insanların hayatlarını kötü yönde etkiliyorsunuz. Eğer asılsız haberler devam ederse mahkemeye başvuracağım"

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan yeni aşk açıklaması! Magazin camiası bunu konuşuyor...

ŞEYMA SUBAŞI'NIN YAKIN ARKADAŞI

Sevgilisi Daniella Karlsson ile ilişkisini bitiren Yiğit Marcus Aral, Şeyma Subaşı ve Adriana Lima gibi ünlü isimlerle arkadaşlığı ile biliniyor.

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