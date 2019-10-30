Ebru Şallı'nın akrabası içler acısı halde! 3 çocukla ortada kaldı, aldığı cevap 'Çöpten yesinler' oldu
Ünlü model Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un aşkları bir dönem magazin gündemine damgasını vurmuştu... Ebru Şallı ile aşkları ortaya çıktığında evli olan Uğur Akkuş, sancılı bir boşanma süreci geçirmiş ve boşandıktan sonra Ebru Şallı'yla hayatını birleştirmişti. Akkuş ailesinden bir boşanma haberi daha geldi. Bu kez Uğur Akkuş'un ağabeyi Mustafa Akkuş, eşi Şenay Akkuş'tan boşandı. Şenay Akkuş'a aylık 600 lira yoksulluk nafakası verilmesine hükmedildi. Şenay Akkuş, şimdilerde 3 çocuğu ile 1500 lira kira verdiği bir gecekonduda yaşıyor. Komşuların ve belediyenin yardımı ile hayatını sürdürüyor.
30.10.2019 12:10
- Son Güncelleme: 30.10.2019 12:21
Ünlü manken Ebru Şallı'nın eltisi Şenay Akkuş, şiddet gördüğü eşi Mustafa Akkuş'tan boşandı. 600 TL'lik yoksulluk nafakası ile geçinmek zorunda kalan Akkuş, komşuları ve belediyenin yardımıyla hayatını sürdürüyor.
Şenay ve Mustafa Akkuş çifti 2005 yılında evlendi. Çift uzun yıllar Fransa'da yaşadı. Çiftin, en büyüğü 13 yaşından üç çocuğu dünyaya geldi. Ancak çift arasında anlaşmazlık baş gösterdi.
Aile 3 yıl kadar önce İstanbul'a taşındı. Çift bir süre birlikte yaşamaya başladı. İstanbul'a döndükten sonra da eşinden şiddet gören Akkuş'un şikâyeti sonrası eşi hakkında dava açıldı.
Hürriyet'in haberine göre: Akkuş, evi terk eden eşine karşı Temmuz 2017'de boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, Şenay Akkuş'a aylık 2 bin TL yoksulluk nafakası 100 bin TL de tazminat ödenmesi istendi.
Akkuş'un tanık olarak dinlettiği E. Ç., "Davalı, sürekli kuzenime şiddet uyguladı; ailesinin yanına göndermek istedi. Kuzenim bir çok kez beni arayıp, karakolda olduğunu eşinin kendisini dövdüğünü anlatıyordu" dedi.