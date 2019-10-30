Ebru Şallı'nın akrabası içler acısı halde! 3 çocukla ortada kaldı, aldığı cevap 'Çöpten yesinler' oldu

Ünlü model Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un aşkları bir dönem magazin gündemine damgasını vurmuştu... Ebru Şallı ile aşkları ortaya çıktığında evli olan Uğur Akkuş, sancılı bir boşanma süreci geçirmiş ve boşandıktan sonra Ebru Şallı'yla hayatını birleştirmişti. Akkuş ailesinden bir boşanma haberi daha geldi. Bu kez Uğur Akkuş'un ağabeyi Mustafa Akkuş, eşi Şenay Akkuş'tan boşandı. Şenay Akkuş'a aylık 600 lira yoksulluk nafakası verilmesine hükmedildi. Şenay Akkuş, şimdilerde 3 çocuğu ile 1500 lira kira verdiği bir gecekonduda yaşıyor. Komşuların ve belediyenin yardımı ile hayatını sürdürüyor.

30.10.2019 12:10 - Son Güncelleme: 30.10.2019 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





