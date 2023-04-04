RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan eski kayınvalidesine yorum! Acılı anne Nesrin Ortaç ölen oğluyla fotoğrafını paylaştı: "Meleğim..."

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan eski kayınvalidesine yorum! Acılı anne Nesrin Ortaç ölen oğluyla fotoğrafını paylaştı: "Meleğim..."

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan eski kayınvalidesine yorum! Acılı anne Nesrin Ortaç ölen oğluyla fotoğrafını paylaştı "Meleğim, rahat uyu" notunu düştü. 2014 &ndash; 2019 yılları arasında Serdar Ortaç ile evi kalan İrlandalı Chloe Loughnan'dan gelen yorum dikkat çekti. Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç'ı geçtiğimiz günlerde kaybetmişti...

04.04.2023 15:37 - Son Güncelleme: 04.04.2023 15:42
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’dan eski kayınvalidesine yorum! Acılı anne Nesrin Ortaç ölen oğluyla fotoğrafını paylaştı: Meleğim...

"MELEĞİM RAHAT UYU..."

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan eski kayınvalidesine yorum! Acılı anne Nesrin Ortaç ölen oğluyla fotoğrafını paylaştı, Chloe'den gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.

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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’dan eski kayınvalidesine yorum! Acılı anne Nesrin Ortaç ölen oğluyla fotoğrafını paylaştı: Meleğim...

Serkan Ortaç'ın ölümü Serdar Ortaç'ı derinden yaraladı.

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’dan eski kayınvalidesine yorum! Acılı anne Nesrin Ortaç ölen oğluyla fotoğrafını paylaştı: Meleğim...

Altunizade'deki bir hastanede görüldüğü bilgisi gelen Serdar Ortaç'ın kardeşinden acı haber geldi.

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’dan eski kayınvalidesine yorum! Acılı anne Nesrin Ortaç ölen oğluyla fotoğrafını paylaştı: Meleğim...

2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti.

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’dan eski kayınvalidesine yorum! Acılı anne Nesrin Ortaç ölen oğluyla fotoğrafını paylaştı: Meleğim...

Serdar Ortaç'ın vefat haberi açıklamasını paylaşıldı. Ortaç, " Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart Pazar günü öğle namazına takiben Suadiye Camii'nde kılınıp Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir." diyerek acı haberi duyurdu.

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