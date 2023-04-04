Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan eski kayınvalidesine yorum! Acılı anne Nesrin Ortaç ölen oğluyla fotoğrafını paylaştı: "Meleğim..."
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan eski kayınvalidesine yorum! Acılı anne Nesrin Ortaç ölen oğluyla fotoğrafını paylaştı "Meleğim, rahat uyu" notunu düştü. 2014 – 2019 yılları arasında Serdar Ortaç ile evi kalan İrlandalı Chloe Loughnan'dan gelen yorum dikkat çekti. Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç'ı geçtiğimiz günlerde kaybetmişti...
04.04.2023 15:37 - Son Güncelleme: 04.04.2023 15:42
"MELEĞİM RAHAT UYU..."
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan eski kayınvalidesine yorum! Acılı anne Nesrin Ortaç ölen oğluyla fotoğrafını paylaştı, Chloe'den gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.