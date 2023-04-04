RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Asuman Dabak acı haberle kahroldu! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu: "Abim Süleyman Dabak'ı kaybettik..."

Asuman Dabak acı haberle kahroldu! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu: "Abim Süleyman Dabak'ı kaybettik..."

Asuman Dabak acı haberle kahroldu! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu. Oyuncu Asuman Dabak'ın abisi Süleyman Dabak vefat etti. Dabak yaşadığı kardeş acısını sosyal medyadan, "Ağabeyim Süleyman Dabak'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun..." ifadesi ile paylaştı.

04.04.2023 15:03 - Son Güncelleme: 04.04.2023 15:10
Asuman Dabak acı haberle kahroldu! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu: Abim Süleyman Dabak’ı kaybettik...

Asuman Dabak acı haberle kahroldu! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu...

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Asuman Dabak acı haberle kahroldu! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu: Abim Süleyman Dabak’ı kaybettik...

Asuman Dabak'ın abisi Süleyman Dabak hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Asuman Dabak acı haberle kahroldu! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu: Abim Süleyman Dabak’ı kaybettik...

Instagram hesabından abisinin fotoğrafını paylaşan 53 yaşındaki oyuncu, "Abim Süleyman Dabak'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" notunu düştü.

Asuman Dabak acı haberle kahroldu! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu: Abim Süleyman Dabak’ı kaybettik...

İşte Asuman Dabak'ın hayatını kaybeden abisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

Asuman Dabak acı haberle kahroldu! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu: Abim Süleyman Dabak’ı kaybettik...

ASUMAN DABAK'IN ABİSİ

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