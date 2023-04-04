Asuman Dabak acı haberle kahroldu! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu: "Abim Süleyman Dabak'ı kaybettik..."
Asuman Dabak acı haberle kahroldu! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu. Oyuncu Asuman Dabak'ın abisi Süleyman Dabak vefat etti. Dabak yaşadığı kardeş acısını sosyal medyadan, "Ağabeyim Süleyman Dabak'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun..." ifadesi ile paylaştı.
04.04.2023 15:03 - Son Güncelleme: 04.04.2023 15:10
Asuman Dabak'ın abisi Süleyman Dabak hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
İşte Asuman Dabak'ın hayatını kaybeden abisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...