Yargı'nın Ilgaz savcısı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisine bakın kim çıktı! Ağzı kulaklarında görüntülendi bakın neler dedi: "Mutluyum..."

Baltalimanı'nda trafikteyken objektiflere takıldı. Sevgilisi Burcu Denizer ile trafikte seyir halinde olan Urgancıoğlu, basın mensuplarını görünce kameralara gülümseyerek poz verdi. Gazetecilerle konuşarak trafikte kaldıklarını söyleyen oyuncu, "Pazar trafiğinin azizliğine uğradık. Her şey yolunda, dizimiz de devam ediyor. Çok da güzel devam ediyoruz. Mutluyum" diye konuştu.

