RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Yargı'nın Ilgaz savcısı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisine bakın kim çıktı! Ağzı kulaklarında görüntülendi bakın neler dedi: "Mutluyum..."

Yargı'nın Ilgaz savcısı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisine bakın kim çıktı! Ağzı kulaklarında görüntülendi bakın neler dedi: "Mutluyum..."

Yargı'nın Ilgaz savcısı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisine bakın kim çıktı! Ağzı kulaklarında görüntülenen Kaan urgancıoğlu sevgilisiyle gündeme bomba gibi düştü. İşte Baltalimanı'nda trafikteyken objektiflere takılan Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Burcu Denizer...

04.04.2023 16:14 - Son Güncelleme: 04.04.2023 16:20
Yargı’nın Ilgaz savcısı Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisine bakın kim çıktı! Ağzı kulaklarında görüntülendi bakın neler dedi: Mutluyum...

Yargı'nın Ilgaz savcısı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisine bakın kim çıktı! Ağzı kulaklarında görüntülenen Kaan Urgancıoğlu bakın neler dedi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yargı’nın Ilgaz savcısı Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisine bakın kim çıktı! Ağzı kulaklarında görüntülendi bakın neler dedi: Mutluyum...

Baltalimanı'nda trafikteyken objektiflere takıldı. Sevgilisi Burcu Denizer ile trafikte seyir halinde olan Urgancıoğlu, basın mensuplarını görünce kameralara gülümseyerek poz verdi. Gazetecilerle konuşarak trafikte kaldıklarını söyleyen oyuncu, "Pazar trafiğinin azizliğine uğradık. Her şey yolunda, dizimiz de devam ediyor. Çok da güzel devam ediyoruz. Mutluyum" diye konuştu.

Yargı’nın Ilgaz savcısı Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisine bakın kim çıktı! Ağzı kulaklarında görüntülendi bakın neler dedi: Mutluyum...

Kaan Urgancıoğlu, daha sonra açılan trafikte, "Yolu çok tutmayalım. Size kolay gelsin" ifadelerini kullandı ve oradan ayrıldı.

Yargı’nın Ilgaz savcısı Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisine bakın kim çıktı! Ağzı kulaklarında görüntülendi bakın neler dedi: Mutluyum...

Geçtiğimiz yaz Burcu Denizer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kaan Urgancıoğlu'nun, en yakın arkadaşının eski sevgilisine gönlünü kaptırması günlerce konuşuldu.

Yargı’nın Ilgaz savcısı Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisine bakın kim çıktı! Ağzı kulaklarında görüntülendi bakın neler dedi: Mutluyum...

Arkadaşından ayrıldıktan 20 gün sonra Burcu ile bu karesi ortaya çıkınca Kaan 'dost kazığı' başlıkları ile gündeme geldi.

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