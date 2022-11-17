Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a intikamı fena oldu! 'Şeytan görsün yüzünü' demişti o gerçek ortaya çıktı: "İntikam soğuk yenir"
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a intikamı fena oldu! 'Şeytan görsün yüzünü' demişti o gerçek ortaya çıktı, sosyal medyada Serdar Ortaç'ın eski eşine yaptığı hareket, "İntikam soğuk yenir" yorumlarına neden oldu. Serdar Ortaç'la boşandıktan sonra İrlanda'ya giden Chloe Loughnan kısa süre önce Türkiye'ye döndü. İş için Türkiye'de görüşmeler yapan ve Serdar Ortaç ile nafaka sorunları yaşayan model Chloe Loughnan Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu son günlerde. Ancak Loughnan hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
17.11.2022 13:33 - Son Güncelleme: 17.11.2022 13:41
"İNTİKAM SOĞUK YENİR"
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a intikamı fena oldu! 'Şeytan görsün yüzünü' demişti o gerçek ortaya çıktı, sosyal medyada, "İntikam soğuk yenir" yorumları yapıldı.
2014–2019 yılları arasında evli kalan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan arasında yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran model Chloe Loughnan, beş yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.