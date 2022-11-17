Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a intikamı fena oldu! 'Şeytan görsün yüzünü' demişti o gerçek ortaya çıktı: "İntikam soğuk yenir"

2014–2019 yılları arasında evli kalan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan arasında yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran model Chloe Loughnan, beş yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.