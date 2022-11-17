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Haberler Magazin Devrim Özkan'ın derin göğüs dekolteli pozu ortalığı ateşe verdi 'adın gibi bir çağ açığ bir çağ kapatıyorsun' Icardi ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

Devrim Özkan'ın derin göğüs dekolteli pozu ortalığı ateşe verdi 'adın gibi bir çağ açığ bir çağ kapatıyorsun' Icardi ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren Devrim Özkan'ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Devrim Özkan 'sizin yengeniz ben değilim, kim olur bilemem' açıklamasını yaptı yapmasına ama dedikoduların önünü de bir türlü alamadı. Instagram'da yoğun bir ilgiye takip edilen Devri Özkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı salladı.

17.11.2022 13:14 - Son Güncelleme: 17.11.2022 13:15
Devrim Özkan’ın derin göğüs dekolteli pozu ortalığı ateşe verdi ’adın gibi bir çağ açığ bir çağ kapatıyorsun’ Icardi ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Devrim Özkan'ın adı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aşk dedikodularına karışmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Devrim Özkan’ın derin göğüs dekolteli pozu ortalığı ateşe verdi ’adın gibi bir çağ açığ bir çağ kapatıyorsun’ Icardi ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

Özkan sonrasında 'sizin yengeniz ben değilim, kim olur bilemem' açıklamasını yapmıştı. Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide Songül karakterine hayat veren Devrim Özkan'ın derin göğüs dekolteli paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Devrim Özkan’ın derin göğüs dekolteli pozu ortalığı ateşe verdi ’adın gibi bir çağ açığ bir çağ kapatıyorsun’ Icardi ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

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Devrim Özkan’ın derin göğüs dekolteli pozu ortalığı ateşe verdi ’adın gibi bir çağ açığ bir çağ kapatıyorsun’ Icardi ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

Özkan'ın bu paylaşımına binlerce beğeni yorum ve geldi.

Devrim Özkan’ın derin göğüs dekolteli pozu ortalığı ateşe verdi ’adın gibi bir çağ açığ bir çağ kapatıyorsun’ Icardi ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

Paylaşıma 'Ben bu kadının güzelliği karşısında konuşamıyorum', 'adın gibi bir çağ açığ bir çağ kapatıyorsun' gibi yorumlar geldi.

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