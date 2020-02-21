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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni sevgilisi Kaan Kalyon ile fena yakalandı

İrlandalı model Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Serdar Ortaç ile evliliğni geçtiğimiz yıl tek celsede bitirmişti. Chloe Loughnan ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Kalyon magazin gündemine oturdu. Bir süredir yalnız olan olduğu bilinen modelin iş insanı Kaan Kalyon ile ilişki yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi Seçil Gür ile görüntülenmesinin ardından Chloe Loughnan'ın da Kaan Kalyon ile ilişkisinden ilk fotoğraf geldi.

21.02.2020 14:32 - Son Güncelleme: 21.02.2020 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





