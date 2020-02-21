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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni sevgilisi Kaan Kalyon ile fena yakalandı

İrlandalı model Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Serdar Ortaç ile evliliğni geçtiğimiz yıl tek celsede bitirmişti. Chloe Loughnan ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Kalyon magazin gündemine oturdu. Bir süredir yalnız olan olduğu bilinen modelin iş insanı Kaan Kalyon ile ilişki yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi Seçil Gür ile görüntülenmesinin ardından Chloe Loughnan'ın da Kaan Kalyon ile ilişkisinden ilk fotoğraf geldi.

21.02.2020 14:32 - Son Güncelleme: 21.02.2020 14:32
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni sevgilisi Kaan Kalyon ile fena yakalandı

Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliği kısa süre önce noktalanan İrlandalı manken Chloe Loughnan'ın işadamı Kaan Kalyon'la birlikte olduğu iddia ediliyordu. Serdar Ortaç'ın Seçil Gür'le ilişki yaşamaya başlamasının ardından, Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisi ile ilk görüntüsü ortaya çıktı.

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni sevgilisi Kaan Kalyon ile fena yakalandı

İkili ilk kez önceki gün Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı gece kulübünde birlikte görüntülendi. Meraklı bakışlara aldırmadan samimi görüntüler sergileyen ikili, mekandan sabaha karşı taksiyle ayrıldı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni sevgilisi Kaan Kalyon ile fena yakalandı

İşte Chloe Loughnan ve Kaan Kalyon'un o görüntüsü…

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni sevgilisi Kaan Kalyon ile fena yakalandı

CHLOE'NİN YALNIZLIĞI BİTTİ

2. Sayfa'nın haberine göre; Chloe Loughnan ve Kaan Kalyon, İstanbul Emirgan'daki bir mekanda yakın arkadaşlarının aracılığıyla tanıştırıldı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni sevgilisi Kaan Kalyon ile fena yakalandı

İlk günden yakınlaşan ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde sarmaş dolaş dans etti. Yeni bir ilişkiye başlayan Loughnan ve Kalyon dün akşam yine aynı mekana gitti.

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