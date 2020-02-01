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Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle herkesi büyüledi! Görünce çok şaşıracaksınız...

Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından biri olan 58 yaşındaki Safiye Soyman'ın kızını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Safiye Soyman kızı Ümran'ı 14 yaşındayken kucağına almış adeta birlikte büyümüşler. Genç anne olmanın avantajını yaşayan Safiye Soyman'ın kızı şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor. Herkes Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son halini merak eder oldu. Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.

01.02.2020 11:52 - Son Güncelleme: 21.02.2020 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





