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Ekranlara damga vurmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'nın son hali şaşırttı!

Bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle bir dönem adından söz ettiren çocuk oyunculardan biri olan Batuhan Karacakaya'nın son hali şaşırttı. Kaşla göz arasında Diriliş Ertuğrul'da da rol alan Batuhan Karacakaya'nın son haline bakın. 1997 yılında dünyaya gelen Batuhan Karacakaya İstanbul doğumludur. Şişli Ufuk Koleji'nde eğitimini sürdüren yakışıklı oyuncu birçok dizi projesinde yer almış ve genç yaşında şöhrete kavuşmuştur. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Batuhan Karacakaya vücut gelişim sporuyla uğraşmaktadır


21.02.2020 16:25 - Son Güncelleme: 21.02.2020 16:25
Ekranlara damga vurmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'nın son hali şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran dizilerden biriydi Aşk-ı Memnu... Oyuncularının şöhretine şöhret katmıştı. Onlardan biri de Batuhan Karacakaya'ydı. O dönemin çocuk yıldızı Batuhan Karacakaya, şimdilerde koskoca bir delikanlı oldu, hemde görenlerin tanıyamayacağı derecede. Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Batuhan Karacakaya'nın değişimine inanamayacaksınız.

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Ekranlara damga vurmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'nın son hali şaşırttı!

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

Sinan Dağ

Ekranlara damga vurmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'nın son hali şaşırttı!
Ekranlara damga vurmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'nın son hali şaşırttı!

Volkan Demirok

Ekranlara damga vurmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'nın son hali şaşırttı!
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