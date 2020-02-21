Haberler Galeri Magazin Ekranlara damga vurmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'nın son hali şaşırttı!

Ekranlara damga vurmuştu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'nın son hali şaşırttı!

Bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle bir dönem adından söz ettiren çocuk oyunculardan biri olan Batuhan Karacakaya'nın son hali şaşırttı. Kaşla göz arasında Diriliş Ertuğrul'da da rol alan Batuhan Karacakaya'nın son haline bakın. 1997 yılında dünyaya gelen Batuhan Karacakaya İstanbul doğumludur. Şişli Ufuk Koleji'nde eğitimini sürdüren yakışıklı oyuncu birçok dizi projesinde yer almış ve genç yaşında şöhrete kavuşmuştur. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Batuhan Karacakaya vücut gelişim sporuyla uğraşmaktadır





21.02.2020 16:25 - Son Güncelleme: 21.02.2020 16:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





