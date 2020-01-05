GaleriMagazin

Serdar Ortaç'ın boşanma protokolünde dikkat çeken detay!

Serdar Ortaç ile İrlandalı güzel Chloe Loughnan geçtiğimiz Ağustos ayında evliliklerini sürpriz bir kararla noktalamış ve boşanma hakkında hiçbir açıklamada bulunmayarak hayranlarının kafasında bir sürü soru işareti bırakmışlardı. Ünlü popçu Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan'ın boşanma protokolüne dair ilginç bir detay ortaya çıktı.

05.01.2020 14:44 - Son Güncelleme: 05.01.2020 14:48
Serdar Ortaç'ın boşanma protokolünde dikkat çeken detay!

5 yıllık evliliklerini 2019'un ağustos ayında noktalayan ünlü popçu Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan'ın boşanma protokolüne dair ilginç bir detay ortaya çıktı.

Serdar Ortaç'ın boşanma protokolünde dikkat çeken detay!

SENETLE BOŞANMIŞ

Ortaç'ın boşanırken Loughnan'a 1 milyon lira tazminat ödemeyi kabul ettiği ve bu para için de senet imzaladığı öğrenildi. Şarkıcı, eski eşine her ay 100 bin lira ödüyor.

Serdar Ortaç'ın boşanma protokolünde dikkat çeken detay!

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSA BEŞ ÇOCUK YAPARDIM"
Geçtiğimiz günlerde evliliği ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, "Kısmet olmadı. Cilt tedavisi gördüğü için 'hamileliği problemli olabilir' dedik. Sonra biraz daha beklemek istedik. Aslında benim hatam. 'Biraz daha hayatı yaşasın, sonra anne olur' dedim. Keşke ertelemeseydik. Şimdiki aklım olsa beş çocuk yapardım. Yanlış yaptım. Ondan çok güzel çocuklarım olurdu" diyerek çocuk yapmadığı için pişmanlığını dile getirmişti..

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın estetiksiz görüntüleri sızdı! İşte şok fotoğraflar
Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın estetiksiz görüntüleri sızdı! İşte şok fotoğraflar