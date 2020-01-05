İlber Ortaylı'nın gençliğini görenler şaşırıp kaldı! İşte ünlü tarihçinin çok konuşulan halleri

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, eski halleriyle gündem oldu. 72 yaşındaki İlber Ortaylı'nın gençliğini gördünüz mü? Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulanlar arasına grdi. İlber Ortaylı, geçtiğimiz Temmuz ayında askerlik günlerine ait bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Ortaylı'nın fotoğrafında bir arkadaşının yüzünün üzerindeki "x" işaret gözlerden kaçmadı. Bazı takipçileri "X attığınız cahil midir İlber hocam?" gibi yorumlarda bulundu. O gün bu gündür bir daha magazinsel konularla gündeme gelmeyen İlber Ortaylı, gençliği ise sosyal medyayı salladı.İşte İlber Ortaylı ve diğer ünlü isimlerin yıllar içerisindeki değişimi...

05.01.2020 16:10 - Son Güncelleme: 05.01.2020 16:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





