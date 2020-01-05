İlber Ortaylı'nın gençliğini görenler şaşırıp kaldı! İşte ünlü tarihçinin çok konuşulan halleri
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, eski halleriyle gündem oldu. 72 yaşındaki İlber Ortaylı'nın gençliğini gördünüz mü? Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulanlar arasına grdi. İlber Ortaylı, geçtiğimiz Temmuz ayında askerlik günlerine ait bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Ortaylı'nın fotoğrafında bir arkadaşının yüzünün üzerindeki "x" işaret gözlerden kaçmadı. Bazı takipçileri "X attığınız cahil midir İlber hocam?" gibi yorumlarda bulundu. O gün bu gündür bir daha magazinsel konularla gündeme gelmeyen İlber Ortaylı, gençliği ise sosyal medyayı salladı.İşte İlber Ortaylı ve diğer ünlü isimlerin yıllar içerisindeki değişimi...
İLBER ORTAYLI KİMDİR?
İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya Bregenz'de bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Şefika Hanım, babası Kemal Ortaylı'dır. 1949 yılında 2 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındılar. Sonra taşındıkları Ankara'da etlik ilkokulunda okudu. Almanca öğrenmesi için kaydettirildiği İstanbul Avusturya Lisesi'nde hazırlık ve ortaokul birinci sınıfı okuduktan sonra Ankara Atatürk Lisesi'ne geçti. Atatürk Lisesi'nden 1965 yılında mezun oldu. Annesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görev alan İlber Ortaylı, Rusça'yı, Rusya tarihini ve edebiyatını annesinden öğrendi..
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde öğrenim gördü. Chicago Üniversitesi'nde master çalışmasını Prof. Halil İnalcık ile yaptı. "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" adlı tezi ile 1974 yılında doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla 1979 yılında doçent oldu. 1982 yılında devletin akademik politikalarına tepki olarak görevinden istifa etti.
1989-2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi anabilim dalı başkanı olmuştur.. İki yıl sonra da Bilkent Üniversitesi'ne konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. Galatasaray Üniversitesi Senato üyesidir. Ayrıca İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti üyesidir.
2004 yılında TRT 2'de başlayıp TRT Türk'te hafta sonları yayınlanan "İlber Ortaylı ile" adlı belgeseli sundu.