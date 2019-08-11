Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü

Hande Erçel son zamanlarda oldukça popüler bir isim. Bu anlamda hayranları onun hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Hande Erçel'in ise her yaptığı olay oluyor. Hande Erçel toplumsal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşınca kıyamet koptu. Hande Erçel hayranları makyajsız fotoğrafa büyük ilgi gösterdi. Kısa sürede Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafına on binlerce beğeni geldi. İşte makyajsız fotoğraf paylaşımı akımına katılan Hande Erçel ve diğer ünlülerin fotoğrafları. 24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

11.08.2019 11:48 - Son Güncelleme: 11.08.2019 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





