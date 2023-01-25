Bedia Akartürk'ün son hali şaşkına çevirmiş, görenler tanıyamamıştı! 81 yaşında estetik yaptıran sanatçı: "Önemli olan bu yaşta yaptırabilmek"

81 yaşındaki sanatçı Bedia Akartürk yüz gençleştirme ameliyatı yaptırdı. Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Akartürk, "Elhamdülillah çok iyiyim. Doktorumla emin ellerdeydim. Cesaret ettim geldim ve çok mutluyum. 'Bu yaşa geldi estetik yaptırıyor' diyorlar ama önemli olan bu yaşta estetik yaptırabilmektir. Şimdiye kadar zaten göz önündeydik. Ufak tefek beğenmediğim yerlerimi doktoruma söyledim ve o da bana 'sen karışma bana kendini teslim et' dedi ve yaptı Allah razı olsun. Ben dünyada 2 şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler. Çünkü türkülerimi hep dikkatli inceleyerek, didikleyerek okuyan bir sanatçıyım. Halk müziği kolay bir şey değildir. Hangi yörenin türküsünü okursan onun kokusu vermen lazım. Yoksa elimize notayı alıp başka şarkıları da okuruz sorun değil. Ama o yörenin kokusunu verebilmek başka bir şey. Ben bunlara çalıştım. 65 sene boyunca hep çalıştım. İnşallah yeni projelerde de olacağız. Yüzümdeki şişlikler insin Allah nasip ederse bakın neler olacak" diye konuştu.