Serdar Ortaç'ın 8 yıllık eski eşi Chloe Loughnan bakın şimdi ne yapıyor! 'Sekiz sene sonra şutladı beni' demişti! 'Ülkenin peşini bırak artık'
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın 8 yıllık eski eşi eski eşi Chloe Loughnan şimdilerde magazin programının sunuculuğu yapıyor. Ortaç geçtiğimiz günlerde sarışınlarla ilgili itirafıyla şaşırtmıştı. 52 yaşındaki ünlü isim, eski eşi Chloe Loughnan için, "Sekiz sene sonra şutladı beni! Evliliği beceremedim. Mutluluğu buldum da şikayet mi ettim? Annem 'Sarışınlardan uzak dur, sarışınlara bulaşma' demişti, dinlemedim. Eşim sarışındı, sevgilim sarışındı." diyerek hem eski eşini hem sarışın kadınları kızdırmıştı. Serdar Ortaç'ın bu açıklaması karşısında sessizliğini koruyan Chloe Loughnan son haliyle şaşırttı. Estetikle bambaşka birine dönüştü.
15.11.2022 16:48 - Son Güncelleme: 15.11.2022 16:48
Chloe Loughnan ile 2014 yılında hayatını birleştiren Serdar Ortaç 2019 yılında boşandıktan sonra bambaşka birine dönüştü. Son olarak sarışın kadınlar hakkında yaptığı açıklamaya Chloe Loughnan'ın ne cevap vereceği merak konusu oldu.
Eski eşi Chloe Loughnan için geçtiğimiz günlerde, "Sekiz sene sonra şutladı beni! Evliliği beceremedim. Mutluluğu buldum da şikayet mi ettim?