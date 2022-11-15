Serdar Ortaç’ın 8 yıllık eski eşi Chloe Loughnan bakın şimdi ne yapıyor! ’Sekiz sene sonra şutladı beni’ demişti! ’Ülkenin peşini bırak artık’

Chloe Loughnan ile 2014 yılında hayatını birleştiren Serdar Ortaç 2019 yılında boşandıktan sonra bambaşka birine dönüştü. Son olarak sarışın kadınlar hakkında yaptığı açıklamaya Chloe Loughnan'ın ne cevap vereceği merak konusu oldu.