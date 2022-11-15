Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur paylaşımıyla geçmişe götürdü! 77 yaşındaki Ferdi Tayfur'un son haline bakın: "Yıllar acımamış"
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur paylaşımıyla geçmişe götürdü! 77 yaşındaki Ferdi Tayfur'un son hali sosyal medya gündeminde. 15 Kasım 1945 doğumlu olan Ferdi Tayfur'un bugün yaş günü. 2011 yılında yüz felci geçiren Tayfur'un şarkı söylemesi yasaklandı. Dalaman'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve aynı zamanda şeker hastası olan ünlü şarkıcı, doktorların önerilerinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. 77. yaşını kutlayan Tayfur'ın özel hayatıyla sık sık gündeme gelen kızı Tuğçe Tayfur babasının doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Tuğçe Tayfur'un paylaşımı sonrası Ferdi Tayfur'un son hali gündem oldu. Ünlü ismi görenler "Yıllar acımamış" yorumları yaptı.
15.11.2022 17:10 - Son Güncelleme: 15.11.2022 17:17