17 yıl önce evlenmişlerdi! Hakan Ural'ın gözünden sakındığı eşi meğer aslen... Gisella'nın annesi Ezgi Can Ural bakın nereli çıktı!
1999 yılında ünlü şarkıcı Sibel Can'dan boşanan Hakan Ural daha sonra 2005 yılında Ezgi Can Ural ile dünyaevine girmişti. Şimdilerde Neler Oluyor Hayatta programında sunuculuk yapan Hakan Ural '3 numara' dediği 9 yaşındaki kızı Gisella Ural'ı sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ancak biricik eşi Ezgi Can Ural hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor. Peki Ezgi Can Ural kimdir, kaç yaşında, nereli? 3 numara Gisella'nın annesi Ezgi Can Ural bakın nereli çıktı! 17 yıl önce evlenmişlerdi! Hakan Ural'ın gözünden sakındığı eşi meğer aslen
16.11.2022 08:50 - Son Güncelleme: 16.11.2022 08:51
Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural geçtiğimiz günlerde Merve Kaya ile dünyaevine girmişti. 3 çocuğu bulunan Hakan Ural'ın Ezgi Can Ural'dan olan kızı Gisella'yı tanımayan yok. Peki Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural kim? Hakkında internet arama motorlarında çokça bilgi aranan Ezgi Can Ural bakın nerede doğmuş!
Hakan Ural hakkında araştırma yapanlar, "Ezgi Can Ural kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor.
54 yaşındaki ünlü sunucunun Ezgi Can Ural ile 17 yıl önce nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.