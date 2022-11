17 yıl önce evlenmişlerdi! Hakan Ural'ın gözünden sakındığı eşi meğer aslen... Gisella'nın annesi Ezgi Can Ural bakın nereli çıktı!

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural geçtiğimiz günlerde Merve Kaya ile dünyaevine girmişti. 3 çocuğu bulunan Hakan Ural'ın Ezgi Can Ural'dan olan kızı Gisella'yı tanımayan yok. Peki Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural kim? Hakkında internet arama motorlarında çokça bilgi aranan Ezgi Can Ural bakın nerede doğmuş!