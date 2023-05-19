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Serdar Ortaç yepyeni bir hayat kurdu! Kardeşi Serkan Ortaç'ı kaybetmenin acısını yaşamıştı inzivaya çekildi

Serdar Ortaç yepyeni bir hayat kurdu! Kardeşi Serkan Ortaç'ı kaybetmenin acısını yaşamıştı, inzivaya çekildi hayatını değiştirdi. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç vefat eden kardeşinin ardından tamamen eve çekildi, kendini gençlere adadı. Ortaç, çektiği kısa videolarda 'Hayat kısa artık hiçbir şeyi kafama takmıyorum' diyerek yeni yaşam felsefesini anlatıyor, gençlere abi tavsiyeleri veriyor. İşte tüm detaylar&hellip;

19.05.2023 09:31 - Son Güncelleme: 19.05.2023 09:38
Serdar Ortaç yepyeni bir hayat kurdu! Kardeşi Serkan Ortaç’ı kaybetmenin acısını yaşamıştı inzivaya çekildi

Serdar Ortaç yepyeni bir hayat kurdu! Kardeşi Serkan Ortaç'ı kaybetmenin acısını yaşamıştı, inzivaya çekildi...

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Serdar Ortaç yepyeni bir hayat kurdu! Kardeşi Serkan Ortaç’ı kaybetmenin acısını yaşamıştı inzivaya çekildi

Serdar Ortaç, kardeşini kaybettikten sonra eve kapandı. Sanatçı, çektiği kısa videolarda 'Hayat kısa artık hiçbir şeyi kafama takmıyorum' diyerek yeni yaşam felsefesini anlatıyor, gençlere abi tavsiyeleri veriyor.

Serdar Ortaç yepyeni bir hayat kurdu! Kardeşi Serkan Ortaç’ı kaybetmenin acısını yaşamıştı inzivaya çekildi

Bir yandan MS hastalığıyla mücadele eden, ardından eşinden boşanan Serdar Ortaç, son olarak da 40 yaşındaki kardeşi Okan Ortaç'ı kaybedince kendine yeni bir hayat kurdu.

Serdar Ortaç yepyeni bir hayat kurdu! Kardeşi Serkan Ortaç’ı kaybetmenin acısını yaşamıştı inzivaya çekildi

Işıltılı dünyayla arasına mesafe koyan sanatçı, vaktini evde geçiriyor, bazen de kısa videolar çekip sevenlerine yeni hayat mottosunu anlatıyor, gençlere tavsiyelerde bulunuyor.

Serdar Ortaç yepyeni bir hayat kurdu! Kardeşi Serkan Ortaç’ı kaybetmenin acısını yaşamıştı inzivaya çekildi

KUMARA HAYIR

Ortaç videolarında sevenlerine "Kimseyi üzmeyin, büyük hırslara kapılmayın, sizi sevenlere sıkı sıkı sarılın.

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