Hayatı para etmedi büyük hüsrana uğradı! Eşi Mohammed Alsaloussi'yle hayatını parayla göstermeye başlayan Şeyma Subaşı...
Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski eşlerden Şeyma Subaşı önceki gün Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evlendi. 2 gün 2 gece düğün yapan çift şimdilerde balayında. Sosyal medyada çok konuşulan çift bir yandan da büyük hüsrana uğradı. Bakın neden.
20.05.2023 09:22 - Son Güncelleme: 20.05.2023 09:25