Alişan'ın o yorumlar sonrası küplere bindi yaylım ateşine tuttu "Pisliğini çıkarmayalım..." Buse Varol'un setlere dönmesine öyle bir yanıt verdi ki...
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol'un bir süre önce kayınvalidesi Suzan Tektaş'la sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. Tüm bunların ardından ünlü çift önceki gün oğulları Burak'la bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Buse Varol'un setlere dönmesinden, üçüncü çocuk sorusuna kadar her şeye yanıt veren çiftten Alişan'ın yüz ifadesi çok konuşuldu. Sosyal medya yapılan yorumlara ise Alişan bakın nasl yanıt verdi.
20.05.2023 09:25 - Son Güncelleme: 20.05.2023 09:26
Bir diğer iddia ise Buse Varol'un, Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve ve kızlarına çok fazla para harcamasından ötürü rahatsızlık duyduğu bu yüzden iki eltinin arasının açık olduğu yönündeydi.
'ÖPÜŞME SAHNESİ' CEVABI VE 'ÜÇÜNCÜ ÇOCUK' AÇIKLAMASI!
Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün dört yaşındaki oğulları Burak Tektaş ile objektiflere yansıdı. Alışverişe geldiklerini söyleyen ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.