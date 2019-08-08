Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan hastanelik oldu!
Önceki gün boşanacakları haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan dün gece hastanelik oldu. Uzun süredir boğuştuğu hastalığı için hastaneye geldiğini belirten Serdar Ortaç'ın son durumu merak edildi.
08.08.2019 09:39
- Son Güncelleme: 08.08.2019 09:44
Boşanma kararı aldığı iddia edilen ve boşanma dilekçesi sosyal medyaya düşen Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile dün akşam özel bir hastaneye gitti.
Hastaneden ayrılırken görüntülenen Ortaç gazetecilere, "MS hastalığım için kan verdim. Hanım da rahatsızlandı, serum alıyor" dedi.
Ortaç, 27 Eylül'de boşanacakları iddialarına ise "Eylül mü? Ne bileyim abi. Yok yok. Boş verin. Ayrı evlerde kalmıyoruz" cevabını verdi. Ünlü popçunun eşi Chloe ise hastaneyi garaj kapısından terk etti.
ANLAŞMALI OLARAK BOŞANIYORLAR
Uzun zamandır boşanacakları konuşulan Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın anlaşmalı olarak boşanıyor.