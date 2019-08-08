Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan hastanelik oldu!

Ortaç, 27 Eylül'de boşanacakları iddialarına ise "Eylül mü? Ne bileyim abi. Yok yok. Boş verin. Ayrı evlerde kalmıyoruz" cevabını verdi. Ünlü popçunun eşi Chloe ise hastaneyi garaj kapısından terk etti.