Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz son haliyle herkesi şaşırttı!

Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Ezel son günlerde yine adından söz ettirmeyi başardı. Ezel'de Ömer karakterini canlandıran ve gösterdiği performans ile adından söz ettiren İsmail Filiz sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmail Filiz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor. İsmail Filiz 1980 yılında Çankırı'da doğdu. Babası Ak Parti 24. Dönem Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'dir. İlköğretimi Çankırı'da tamamladı. Liseyi Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu. Ankara Başkent Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

9 Temmuz 2006 yılında Evren Filiz ile evlenen ünlü oyuncu 2011 yılında ayrılmıştır.

08.08.2019 10:31 - Son Güncelleme: 08.08.2019 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





