Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz boşanıyor! 'Kocanla da olsa aynı evde yaşamak zor' demişti...

BURCU ESMERSOY İLE BERK SUYABATMAZ NEDEN BOŞANIYOR?

Burcu Esmersoy'dan boşanma kararı hakkında açıklama geldi. Esmersoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Ben başka bir kadını hiç hissetmedim. Başka bir erkek söz konusu bile olamaz. Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil. Olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok...