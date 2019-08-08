Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz boşanıyor! 'Kocanla da olsa aynı evde yaşamak zor' demişti...
Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz çifti, geçtiğimiz yıl sade bir törenle Newyork'ta dünyaevine girmişti. Uzun süredir ikilinin boşanacakları yönünde iddialar magazin kulislerinde dolaşıyordu. Burcu Esmersoy eşiyle tanışmasını anlattığı bir röportajda kendisine yöneltilen, 'Biriyle aynı evde yaşamak kolay mı yoksa çok mu zor sizin için?' sorusuna, "Aynı evde yaşamak gerçekten zor. Ayrı evler olmalı diye düşünüyorum. Arada, sırada yalnız kalmak istiyor insan. Ama insan çok sevince her şey kolaylaşıyor." şeklinde yanıt vermişti. Son Alınan son dakika bilgisine göre Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz boşanma kararı aldı. İşte detaylar...
08.08.2019 09:30
- Son Güncelleme: 08.08.2019 10:38
BURCU ESMERSOY İLE BERK SUYABATMAZ NEDEN BOŞANIYOR?
Burcu Esmersoy'dan boşanma kararı hakkında açıklama geldi. Esmersoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Ben başka bir kadını hiç hissetmedim. Başka bir erkek söz konusu bile olamaz. Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil. Olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok...
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