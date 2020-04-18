Serdar Ortaç vasiyetini ve aylık giderini açıkladı: 30 milyon TL'lik evimi...
Serdar Ortaç, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınla takipçileriyle sohbet etmişti. Ortaç, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirterek, "Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum" demişti. Serdar Ortaç, bu açıklamaları sonrasında çok konuşulmuştu. Bunların üzerin Ortaç'tan yeni bir açıklama geldi ve vasiyetini açıkladı.
18.04.2020 13:02
- Son Güncelleme: 18.04.2020 13:09
Serdar Ortaç, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına yeni açıklamalarda bulundu.
'BÜYÜKADA'YI ALACAK SERVETİM VARDI'
"30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimim yok. Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin.Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım. "
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