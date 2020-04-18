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Serdar Ortaç vasiyetini ve aylık giderini açıkladı: 30 milyon TL'lik evimi...

Serdar Ortaç, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınla takipçileriyle sohbet etmişti. Ortaç, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirterek, "Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum" demişti. Serdar Ortaç, bu açıklamaları sonrasında çok konuşulmuştu. Bunların üzerin Ortaç'tan yeni bir açıklama geldi ve vasiyetini açıkladı.

18.04.2020 13:02 - Son Güncelleme: 18.04.2020 13:09
Serdar Ortaç vasiyetini ve aylık giderini açıkladı: 30 milyon TL'lik evimi...

Serdar Ortaç, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına yeni açıklamalarda bulundu.

'BÜYÜKADA'YI ALACAK SERVETİM VARDI'
"30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimim yok. Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin.Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım. "

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Serdar Ortaç vasiyetini ve aylık giderini açıkladı: 30 milyon TL'lik evimi...

"Sıkıntı çekince her şeyin farkına varıyorsun. Kredimi dün taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilemeyecektim."

Serdar Ortaç vasiyetini ve aylık giderini açıkladı: 30 milyon TL'lik evimi...

'AYLIK 400-500 BİN GİDERİM VAR'
"Yine kazanacağım. Bu sefer neyi yapmamam gerektiğini bileceğim. 5 milyon kredi almıştım her ay 118 bin ödüyorum. Onunla bitmiyor ki... Aylık 400-500 bin giderim var. "

Serdar Ortaç vasiyetini ve aylık giderini açıkladı: 30 milyon TL'lik evimi...

'NAFAKAYI ÖDEYEMEDİM'
"Daha nafakayı ödeyemedim. Her ay ödeniyor. Belli bir limite gelince bitiyor. Ömür boyu değil. 2020'nin sonunda biter herhalde. Ödeyemedim ama kız hiçbir şey demedi.Nafakaya gelene kadar elemanlar var yanımda, onların aileleri var... Onları bitirmem lazım. "

Serdar Ortaç vasiyetini ve aylık giderini açıkladı: 30 milyon TL'lik evimi...

'30 MİLYONLUK EV ÇALIŞANLARIMA...'
"Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi. Benim için 30 sene çalışanlara... İstinye'nin tepesinde evim var. 30 milyon TL... Dünya para ediyor. Ben gidince ne olacak? Yanımda çalışanlar alsın diyorum. Bari benden sonra rahat yaşasınlar."

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