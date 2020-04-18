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Filiz Akın'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Yeşilçam'ın sarışın güzeli...

Estetik operasyonlar sadece günümüzde popüler olan işlemler değil. Yıllar yılı hem kadınlar hem erkekler vücutlarında hoşlanmadıkları yerleri değiştirmek için bıçak altına yatıyorlar. Onlardan biri de Filiz Akın. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın'ın estetiksiz halinin fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Filiz Akın'ın geçirdiği burun operasyonu, onu çok değiştirmiş. İşte başta Yeşilçam'ın sarışın güzeli Filiz Akın olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

18.04.2020 14:22 - Son Güncelleme: 18.04.2020 14:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





