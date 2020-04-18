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Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah herkesi kendine hayran bıraktı! Güzelliği ile büyüledi

1997 yılında evlendiği Ceyda Okay ile 2017 yılında boşanan ünlü şarkıcı Coşkun Sabah şu sıralar yaptığı '3 aylık gücüm kaldı' açıklaması ile gündemde. Daha sonra bahsettiğinin para olmadığını açıklasa da yine de gündemden düşmedi. Eski eşi Ceyda Okay ile çalkantılı bir boşanma dönemi geçiren Coşkun Sabah, eski eşiyle çocukları için sık sık bir araya geliyor. Bu zaman kadar kızlarını gözlerden uzak büyüten Coşkun Sabah'ın büyük kızı Roza sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri oldu. Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah görenleri güzelliği ile büyülüyor. İşte başta Coşkun Sabah'ın kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.

18.04.2020 11:50 - Son Güncelleme: 18.04.2020 11:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





