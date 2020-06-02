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Meghan Markle ve Kate Middleton arasında sular durulmuyor! 'Kapana sıkıştı' sözleri sonrası...

Dünyanın en ünlü eltileri Kate Midlleton ve Meghan Markle cephesinde sular durulmuyor. Bir yandan İngiliz Kraliyet ailesini bırakıp, kendi ekonomik bağımsızlıkların ilan edip saraydan ayrılan ancak hala aileden para isteyen Meghan Markle ve Prens Harry diğer bir yanda geleceğin kralı gözüyle bakılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın ayrılışından sonra üzerine yük binen Kate Middleton. Kate Middleton hakkında geçen hafta ortaya atılan "Harry ve Meghan Markle saraydan ayrıldıktan sonra kapana sıkıştı" sözleri üzerine saray resmi bir açıklama yaptı. İşte detaylar.

02.06.2020 14:14 - Son Güncelleme: 02.06.2020 14:14
Meghan Markle ve Kate Middleton arasında sular durulmuyor! 'Kapana sıkıştı' sözleri sonrası...

İlk dönemlerde "muhteşem dörtlü" olarak anılan Prens William- Kate Middleton, Prens Harry- Meghan Markle arasındaki gerginlik. farklı boyutlara bürünüyor. İşte bu konuda yaşanan son ve çarpıcı gelişme.

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Meghan Markle ve Kate Middleton arasında sular durulmuyor! 'Kapana sıkıştı' sözleri sonrası...

MUTSUZ VE BİTİK
Kate Middleton ve Prens William, kendileri hakkında yayınlanan bir makale nedeniyle Tattler dergisini dava etmeye hazırlanıyor. Bunun nedeni ise Anna Pasternak'ın makalesinde, Middleton hakkında ileri sürdüğü iddialar.

Meghan Markle ve Kate Middleton arasında sular durulmuyor! 'Kapana sıkıştı' sözleri sonrası...

MIDDLETON'I KIZDIRDI
Anna Pasternak, dergide yayınlanan makalesinde 38 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton'ın kendini "mutsuz, tuzağa düşürülmüş ve bitap" hissettiğini ileri sürüyordu.

Meghan Markle ve Kate Middleton arasında sular durulmuyor! 'Kapana sıkıştı' sözleri sonrası...

GÖREVLERİ ARTTI
Pasternak makalesinde, özellikle de Prens Harry ve Meghan Markel'ın aileden ayrılık kararından sonra Middleton ile Prens William'ın görevlerinin arttığını ve bunun da Middleton'ı zorladığını ileri sürüyordu.

Meghan Markle ve Kate Middleton arasında sular durulmuyor! 'Kapana sıkıştı' sözleri sonrası...

DERGİ: MAKALENİN ARKASINDAYIZ
Kensington Sarayı bütün bu iddiaları yalanlarken, Tattler dergisi ise makalesinin arkasında olduğunu duyurdu. Makaleyi kaleme alan Pasternak'ın da "makalesinin doğruluğuna inandığını, çünkü bilgileri sağlam kaynaklardan edindiğini" belirtiyor.

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