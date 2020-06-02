Meghan Markle ve Kate Middleton arasında sular durulmuyor! 'Kapana sıkıştı' sözleri sonrası...
Dünyanın en ünlü eltileri Kate Midlleton ve Meghan Markle cephesinde sular durulmuyor. Bir yandan İngiliz Kraliyet ailesini bırakıp, kendi ekonomik bağımsızlıkların ilan edip saraydan ayrılan ancak hala aileden para isteyen Meghan Markle ve Prens Harry diğer bir yanda geleceğin kralı gözüyle bakılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın ayrılışından sonra üzerine yük binen Kate Middleton. Kate Middleton hakkında geçen hafta ortaya atılan "Harry ve Meghan Markle saraydan ayrıldıktan sonra kapana sıkıştı" sözleri üzerine saray resmi bir açıklama yaptı. İşte detaylar.
02.06.2020 14:14
- Son Güncelleme: 02.06.2020 14:14
DİĞER GALERİLER