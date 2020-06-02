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Demet Özdemir - Can Yaman aşkı yeniden alevlendi! Evinden çıkarken görüntülendi...

Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yeniden görüşmeye başladığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre, Demet Özdemir, Can Yaman'ın evinden çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir'in Instagram paylaşımını beğenmesi ile dikkat çeken Can Yaman, barışma iddialarına ,"Öyle bir şey yok. Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir benim için. Bir küslüğümüz, dargınlığımız yok. Konuşmuyoruz ama severim kendisini" demişti.

02.06.2020 16:15 - Son Güncelleme: 02.06.2020 16:39
Demet Özdemir - Can Yaman aşkı yeniden alevlendi! Evinden çıkarken görüntülendi...

Erkenci Kuş dizisinin setinde tanışan Can Yaman ile Demet Özdemir, yeniden birlikte oldukları yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizinin bitmesiyle ayrılan çift, iddiaya göre Can Yaman'ın evinde yeniden bir araya geldi.

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Demet Özdemir - Can Yaman aşkı yeniden alevlendi! Evinden çıkarken görüntülendi...

Can Yaman verdiği bir röportajda, 'Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık' sözleri ile günlerce konuşuldu. Yaman'ın sözleri eski sevgilisi Demet ile arasını açtı.

Demet Özdemir - Can Yaman aşkı yeniden alevlendi! Evinden çıkarken görüntülendi...

ŞOK İDDİA!

Son günlerde adı Kerem Bürsin'le anılan Demet Özdemir'le ilgili son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz'da konuşulanlara göre; Demet Özdemir eski aşkı Can Yaman ile barıştı.


Demet Özdemir - Can Yaman aşkı yeniden alevlendi! Evinden çıkarken görüntülendi...

Özdemir'in önceki gün de Yaman'ın evinden çıkarken görüntülendiği öne sürüldü. Çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Demet Özdemir - Can Yaman aşkı yeniden alevlendi! Evinden çıkarken görüntülendi...

Demet Özdemir ile Can Yaman, geçtiğimiz yıl 'Erkenci Kuş' dizisinde rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlamış, bir süre sonra ayrılmıştı. Demet Özdemir ile ayrıldıktan sonra Can Yaman'ın adı birden fazla kişi ile anılmıştı.

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