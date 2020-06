Demet Özdemir - Can Yaman aşkı yeniden alevlendi! Evinden çıkarken görüntülendi...

Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yeniden görüşmeye başladığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre, Demet Özdemir, Can Yaman'ın evinden çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir'in Instagram paylaşımını beğenmesi ile dikkat çeken Can Yaman, barışma iddialarına ,"Öyle bir şey yok. Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir benim için. Bir küslüğümüz, dargınlığımız yok. Konuşmuyoruz ama severim kendisini" demişti.