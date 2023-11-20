Serdar Ortaç “Sosyal medyada dünya paralar gönderiyorlar” deyip itiraf etti! Kumar sahnesiyle ilgili bakın neler söyledi

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Cadde'de yer alan habere göre; uzun süredir aynı montu ve sahnede genelde aynı kıyafetleri giyen Ortaç, "Bu güzel ya. Rahat üstümdeki mont. Bir de şapkası var. Ben rahatlığa önem veriyorum. O yüzden hep aynı şeyleri giyiyorum. Her aldığımız böyle rahat olmuyor ki" dedi.