Serdar Ortaç “Sosyal medyada dünya paralar gönderiyorlar” deyip itiraf etti! Kumar sahnesiyle ilgili bakın neler söyledi

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Serdar Ortaç, İstanbul'da konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, "Sosyal medyada dünya paralar gönderiyorlar" diyerek yaşadıklarını anlatırken Kolpaçino 4 filmindeki kumar sahnesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Serdar Ortaç'ın op açıklamaları...
Dillere pelesenk olan şarkılarıyla yıllarca adından söz ettiren Serdar Ortaç, son dönemlerde sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlarla sık sık gündem oldu.
Açıklamalarıyla dikkat çeken Ortaç, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konser öncesi de basın mensuplarıyla bir araya gelerek samimi açıklamalarda bulundu.
Cadde'de yer alan habere göre; uzun süredir aynı montu ve sahnede genelde aynı kıyafetleri giyen Ortaç, "Bu güzel ya. Rahat üstümdeki mont. Bir de şapkası var. Ben rahatlığa önem veriyorum. O yüzden hep aynı şeyleri giyiyorum. Her aldığımız böyle rahat olmuyor ki" dedi.