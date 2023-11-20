Bildiğiniz Yasmin Erbil'i unutun! Sarı saçlarına veda eden Yasmin Erbil son haliyle tam not aldı "Babama benzedim" Mehmet Ali Erbil'in kızı

1989-1996 yılları arasında evli kalan Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın bu evliliğinden Yasmin adında bir kızları dünyaya geldi. 1995 yılında dünyaya gelen Yasmin Erbil şimdilerde 27 yaşında. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, imaj değişikliğine gitti. Bir süredir Survivor'la tanınan Yiğit Poyraz'la aşk yaşayan Yasmin Erbil, yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını kumral yağdı. Erbil'in yeni imajı takipçilerinden tam not aldı.