5 yıl sonra yine aynı heyecan! Azra Akın ikinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi ilk ağızdan duyurdu "Yaz tatilinde aldık haberi..."

1 Azra Akın 2002 yılında hem Türkiye güzeli hem de Dünya Güzeli seçilmiş ve şöhreti elde etmişti.

2 Tamer Karadağlı ile başrolünü paylaştıkları Yağmur Zamanı dizisiyle oyunculuğa adım atan Azra Akın, birkaç projede daha rol almış daha sonra ekranlardan uzaklaşmıştı.