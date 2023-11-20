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5 yıl sonra yine aynı heyecan! Azra Akın ikinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi ilk ağızdan duyurdu "Yaz tatilinde aldık haberi..."

2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World'de dünya güzeli unvanını kazanan Azra Akın, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor. 2017 yılında Atakan Koru'yla hayatını birleştiren Azra Akın, ikinci kez anne olacağını duyurdu. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 10:26 Güncelleme 20 Kasım 2023, 10:28
5 yıl sonra yine aynı heyecan! Azra Akın ikinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi ilk ağızdan duyurdu Yaz tatilinde aldık haberi... 1

Azra Akın 2002 yılında hem Türkiye güzeli hem de Dünya Güzeli seçilmiş ve şöhreti elde etmişti.

5 yıl sonra yine aynı heyecan! Azra Akın ikinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi ilk ağızdan duyurdu Yaz tatilinde aldık haberi... 2

Tamer Karadağlı ile başrolünü paylaştıkları Yağmur Zamanı dizisiyle oyunculuğa adım atan Azra Akın, birkaç projede daha rol almış daha sonra ekranlardan uzaklaşmıştı.

5 yıl sonra yine aynı heyecan! Azra Akın ikinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi ilk ağızdan duyurdu Yaz tatilinde aldık haberi... 3

2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, bu mutlu evliliğinden oğlu Demir'i bir yıl sonra kucağına almıştı.

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