5 yıl sonra yine aynı heyecan! Azra Akın ikinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi ilk ağızdan duyurdu "Yaz tatilinde aldık haberi..."

2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World'de dünya güzeli unvanını kazanan Azra Akın, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor. 2017 yılında Atakan Koru'yla hayatını birleştiren Azra Akın, ikinci kez anne olacağını duyurdu. İşte haberin detayları...
Tamer Karadağlı ile başrolünü paylaştıkları Yağmur Zamanı dizisiyle oyunculuğa adım atan Azra Akın, birkaç projede daha rol almış daha sonra ekranlardan uzaklaşmıştı.
2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, bu mutlu evliliğinden oğlu Demir'i bir yıl sonra kucağına almıştı.