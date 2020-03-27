Koronavirüs teşhisi konan yoğun bakımdaki Burak Akkul’dan son dakika haberi! Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl?
Çok Gezenti programının çekimleri için gittiği İngiltere'de koronavirüse yakalanan Burak Akkul ülkeye dönmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sırasında durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılan Akkul'dan son dakika haberi geldi. Salgını yendiği açıklanan Akkul koronavirüs korkusu yaşayan herkese bir umut oldu.
27.03.2020 14:23
- Son Güncelleme: 27.03.2020 14:38
KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Yurt dışında ülkeleri gezerek program yapan Burak Akkul, iş için gittiği Londra'dan döndükten kısa bir süre sonra öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti. İlk olarak boğaz enfeksiyonu teşhisi konulan ve sonrası durumu ağırlaşan Akkul'un koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alınmıştı.
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