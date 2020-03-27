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Koronavirüs teşhisi konan yoğun bakımdaki Burak Akkul’dan son dakika haberi! Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl?

Çok Gezenti programının çekimleri için gittiği İngiltere'de koronavirüse yakalanan Burak Akkul ülkeye dönmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sırasında durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılan Akkul'dan son dakika haberi geldi. Salgını yendiği açıklanan Akkul koronavirüs korkusu yaşayan herkese bir umut oldu.

27.03.2020 14:23 - Son Güncelleme: 27.03.2020 14:38
Koronavirüs teşhisi konan yoğun bakımdaki Burak Akkul’dan son dakika haberi!

Eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli programı yapan sunucu Burak Akkul, yurt dışından döndükten sonra koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Koronavirüs teşhisi konan yoğun bakımdaki Burak Akkul’dan son dakika haberi!

Yoğun bakımda tedavi gören Akkul'dan müjdeli haber geldi.

Koronavirüs teşhisi konan yoğun bakımdaki Burak Akkul’dan son dakika haberi!

5 SEMPTOMDAN 4'ÜNÜ YENİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre; zorlu günleri atlatan Akkul'dan güzel haberler gelmeye başladı. 5 semptomdan 4'ünün iyileştiği sadece bir belirtinin kaldığı onun da bu süre içinde kaybolacağı öğrenildi.

Koronavirüs teşhisi konan yoğun bakımdaki Burak Akkul’dan son dakika haberi!

Tedavisinde yeni gelen ilaçların kullanıldığı bilgisine ulaşılan Akkul'un dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsü yenmesi de salgından korkanlara bir umut oldu.

Koronavirüs teşhisi konan yoğun bakımdaki Burak Akkul’dan son dakika haberi!

KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Yurt dışında ülkeleri gezerek program yapan Burak Akkul, iş için gittiği Londra'dan döndükten kısa bir süre sonra öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti. İlk olarak boğaz enfeksiyonu teşhisi konulan ve sonrası durumu ağırlaşan Akkul'un koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alınmıştı.

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