Koronavirüs teşhisi konan yoğun bakımdaki Burak Akkul’dan son dakika haberi! Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl?

5 SEMPTOMDAN 4'ÜNÜ YENİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre; zorlu günleri atlatan Akkul'dan güzel haberler gelmeye başladı. 5 semptomdan 4'ünün iyileştiği sadece bir belirtinin kaldığı onun da bu süre içinde kaybolacağı öğrenildi.