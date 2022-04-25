Şafak Mahmutyazıcıoğlu haince öldürülmüştü... Ece Erken miras kararıyla şaşkına çevirdi Noyan Erken yorumsuz bırakmadı: "Ne yese doymaz..."
Şafak Mahmutyazıcıoğlu haince öldürülmüştü... Acı haberin üzerinden 3 ay geçti. Son günlerde miras kavgası ile gündeme gelen Ece Erken, kararıyla şaşkına çevirdi. Ece Erken Instagram hesabından mirasla ilgili verdiği kararı açıkladı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Ece'ye babasından gelen yorum dikkat çekti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu haince öldürülmüştü... Miras kararıyla şaşkına çeviren Ece Erken'e babası Noyan ErkenŞafak Mahmutyazıcıoğlu haince öldürülmüştü... Ece Erken miras kararıyla şaşkına çevirdi Noyan Erken'den gelen yorum dikkat çekti.
Önceki gün sosyal medya hesabından açıklamada bulunacağını ifade eden Ece Erken, miras hakkında kararını verdi.
Geçtiğimiz ocak ayında eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, aldığı miras kararını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
'REDDİ MİRAS YAPIYORUM'
Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi. Ece Erken'e babasından gelen yorum dikkat çekti.
MİRAS KRİZİNDE OLAY SÖZLER!
Ece Erken'in itirafında bahsettiği kişi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli mi? Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun villası paylaşılamıyor. Ece Erken son olarak "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız" açıklaması yapmıştı.